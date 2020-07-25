Москва, , 03:17 — REGNUM Иностранным гражданам может быть отказано в перелёте в Россию при условии отсутствия у них документа, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус, сообщили 24 июля в пресс-службе Росавиации.

В сообщении отмечается, что для принятия решения о допуске на борт самолёта авиакомпании могут затребовать медицинскую справку, подтверждающую отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-2019.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия с 1 августа разрешит откроет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 10 августа к числу разрешенных направлений присоединятся Анталья, Даламан и Бодрум (Турция).

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