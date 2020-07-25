Абу-Даби, , 03:13 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выявили за прошедшие сутки 261 новый случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что в это число входят граждане различных государств. Все новые пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. Уже вылечиться от коронавирусной инфекции смогли 51 235 человек с начала пандемии.

Всего в ОАЭ подтверждено 58 249 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 24 июля в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в ОАЭ стали 343 человека.