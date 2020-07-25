Москва, , 02:30 — REGNUM Действия жителя Москвы, ставшего на колено и почистившего обувь дворнику, осудил руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор прикрепил к сообщению скриншот новости об инциденте и написал, что такое бездумное подражание моде из Соединенных Штатов характерно для «вторичных и несамостоятельных людей».

Алексей Пушков «Примитивное, тупое подражание любому веянию из США — удел вторичных несамостоятельных людей… Уверен, этот жест ‑ и эта «жесть» — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 39-летний житель Москвы Александр А., представившийся креативным директором и писателем, заявил, что создает движение Migrants lives matter (по аналогии с американским Black lives matter) и разместил в соцсети ролик, в котором он чистит ноги рабочему в униформе дворника.

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