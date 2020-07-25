Красноярск, , 02:19 — REGNUM В субботу, 25 июля, в Красноярске будет облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 25 на 26 июля ожидается до +15 °C.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 июля, в Красноярске до +23 °C днём и до +14 °C ночью, небольшой дождь.

В понедельник, 27 июля, в Красноярске ожидается до +20 °C днём. Ночью до +13 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 июля в Эвенкийском муниципальном районе, центральных и южных районах Красноярского края местами грозы.