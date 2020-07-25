Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Указ, позволяющий снизить цены на лекарства в США, подписал американский президент Дональд Трамп, 24 июля сообщается на странице в Twitter Белого дома.

Глава государства, который выступил перед подписанием акта, отметил, что этот документ поможет убрать из торговой цепочки ненужных «посредников», а также устранить «откаты» при закупках.

По его словам, некоторые посредники обманывают простых граждан и делают на этом состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Дональд Трамп заявил, что США закупили более 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяют для лечения COVID-19.

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