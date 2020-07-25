Маскат, , 01:44 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 1145 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава султаната.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 73 791. Также за 24 июля в Омане скончались четыре пациента от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории султаната умерли 369 человек от осложнений COVID-19.

В минздраве Омана ожидают, что в ближайшие дни будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предполагается, что на положительную динамику должны повлиять введенные карантинные ограничения.