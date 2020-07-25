Бразилиа, , 01:33 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии возросло на 55 891 и составило 2 343 366, сообщается на сайте бразильского минздрава.

Высокий уровень суточного прироста фиксируется в стране уже третий день подряд. Так, 22 и 23 июля было выявлено соответственно 67 860 случаев и 59 961 факт инфицирования этим вирусом.

Кроме того, за последние сутки в Бразилии от осложнений при COVID-19 погибли 1156 пациентов. Всего в республике зарегистрировано 85 238 летальных исходов при данном заболевании. Еще 1 592 281 человек выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на «плато» по коронавирусу.

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