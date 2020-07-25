Ла-Пас, , 01:15 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли и трое получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на западе Боливии, 24 июля передает радиостанция Fides.

Пострадавших госпитализировали в больницу боливийской столицы города Ла-Пас.

Виновником ДТП называют водителя грузовика. При этом отмечается, что у автобуса не работала одна из передних фар и водитель грузового автомобиля перепутал транспортное средство с мотоциклом. Начато расследование обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Боливии не менее 15 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом, который выехал с горной дороги и упал с большой высоты.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции начато расследование дела о ДТП с пятью погибшими