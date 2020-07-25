Москва, , 01:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 25 июля сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По информации штаба, у всех скончавшихся «был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию».

Таким образом, общее число умерших в Москве с начала пандемии больных с COVID-19 достигло 4389 человек.

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