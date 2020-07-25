Дамаск, , 00:55 — REGNUM Двое сирийских военнослужащих пострадали при атаке израильских вертолетов на позиции армии Сирии, сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на руководство вооруженных сил арабской республики.

По данным сирийских военных, ВВС Израиля атаковали три объекта в провинции Кунейтра 24 июля в 23:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что ее вертолеты поразили наблюдательные посты и системы разведки сирийских войск, а также ряд других объектов на юге Сирии.

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