Токио, , 00:49 — REGNUM Полиция японской столицы Токио проверила ряд развлекательных заведений в кварталах с ночными клубами на фоне пандемии коронавируса нового типа, передает телеканал NHK.

Сообщается, что проверки прошли в кварталах Синдзюку и Икебукуро. Полицейские проверили ночные клубы и бары, которые посещают жители и гости японской столицы. В ходе проверки выяснилось, что далеко не все заведения соблюдают необходимые санитарные требования.

Полиция Токио планирует продолжить проверки, а затем обратиться к местным властям с просьбой принять меры в отношении таких заведений. В частности, их хотят принудить проверять температуру у посетителей и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, за 23 июля в Токио выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Последнее время ежесуточно в японской столице выявляют более ста случаев инфицирования SARS-CoV-2. Власти предполагают, что одним из очагов распространения инфекции являются развлекательные заведения.

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