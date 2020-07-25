Доха, 25 июля 2020, 00:15 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 394 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Катарское новостное агентство со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Катаре достигло 108 638.
«Еще 402 человека выздоровели, увеличив число выписанных до 105 420, число летальных случаев составляет 164», — сообщает ведомство.
Всего в Катаре с начала пандемии провели 464 674 теста на выявление коронавируса нового типа.