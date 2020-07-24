Москва, , 23:58 — REGNUM В Москве за время эпидемии коронавируса было выписано более пяти тысяч штрафов магазинам за отсутствие масок у сотрудников и покупателей. Об этом сообщил 24 июля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Штрафы за период пандемии к предприятиям торговли применялись более пяти тысяч раз. За несоблюдение этого режима мы штрафовали предприятия разных форматов», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Немерюк уточнил, что штраф с физических лиц взыскивался в размере 4000 рублей, а для предприятий он составлял от 200 до 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим в Москве действовал в течение месяца — с 12 мая по 13 июля.