Москва, , 23:56 — REGNUM Компания tinyBuild и российская студия Dynamic Pixels официально анонсировали вторую часть игры «Привет сосед» (Hello Neighbor). Рекламный ролик был опубликовал 24 июля на YouTube-канале tinyBuildGAMES.

Разработчики сообщили, что игра выйдет на платформах Xbox Series X и ПК. Страница Hello Neighbor 2 уже появилась в сервисе Steam, пользователи не только могут добавить игру в список желаемого, но и скачать её альфа-версию.

Релиз первой части Hello Neighbor состоялся 8 декабря 2017 года. Игра выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), перед геймерами стоит задача пробраться в подвал дома своего соседа и раскрыть его страшную тайну.

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