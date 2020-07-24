Лос-Анджелес, США, , 23:46 — REGNUM Разработчики игры League of Legends выложили в сеть 10-минутный анимационный трейлер, в котором они показали нового персонажа. Ролик был опубликован 24 июля на YouTube-канале проекта.

Новый герой — это Йон (Yone), брат Ясуо (Yasuo). Фанаты игры знали о том, что он появится в ней, поскольку об этом сообщалось ещё в 2019 году. В трейлере показаны отношения персонажей, который закончились убийством и воскрешением Йона.

League of Legends представляет собой ролевую игру с элементами стратегии в реальном времени. Ранее ИА REGNUM сообщило, что креативный директор компании Riot Games (занимается разработкой игры), ушёл из компании, чтобы заняться развитием собственного книжного издательства.

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