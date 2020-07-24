Кейптаун, , 23:41 — REGNUM Суточное число подтвержденных случаев COVID-19 в ЮАР достигло рекордных 13 944, 24 июля сообщил Минздрав африканской страны.

К настоящему моменту в ЮАР выявлены уже 421 996 случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания с начала эпидемии стали 6343 человека.

В ЮАР выявлено более 60% от всех случаев COVID-19 на африканском континенте. Страна уже находится на пятом месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания после США, Бразилии, Индии и России.

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