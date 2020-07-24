Киев, , 23:18 — REGNUM Студия GSC Game World выложила в сеть новые скриншоты будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Изображения были опубликованы 24 июля на портале DSOGaming.

Разработчики также заявили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет представлять собой уникальную смесь шутера от первого лица и иммерсивного хоррора с мощной атмосферой. Они написали, что открытый мир игры будет бесшовным и одним из самых больших в индустрии. Игра получит новые локации, при этом в ней останутся старые. Пока разработчики не сообщили, получит ли S.T.A.L.K.E.R. 2 технологию трассировки лучей.

Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 GSC Game World показала во время онлайн-трансляции Xbox Games Showcase. Разработчики отметили, что игра сначала выйдет на Xbox Series X, а уже потом на ПК, при этом они не назвали сроков релиза.

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