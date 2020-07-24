Портленд, США, , 23:02 — REGNUM С начала недели в ходе протестов в городе Портленде (штат Орегон, США) были задержаны 18 человек, сообщается в опубликованном 24 июля заявлении американского министерства юстиции.

Протестующие и полиция. США Geoff Livingston

Этим людям в ближайшее время предъявят обвинения в участии в незаконных акциях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Портленде, проходящие под предлогом борьбы с расизмом, носят агрессивный и разрушительный характер.

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