Вашингтон, , 22:57 — REGNUM В игре Halo Infinite может быть несколько миров, а не только одна мегаструктура «Кольцо». Об этом 24 июля сообщил портал Game Rant.

Редактор портала Rooster Teeth Алана Пирс задала соответствующий вопрос представителям студии 343 Industries после того, как разработчики завили, что в последующие 10 лет они будут развивать Halo Infinite, а не выпускать новые игры.

В ответ ей сказали, что создатели игры хотели бы «сохранить некоторые секреты», из чего Пирс сделала вывод, что её предположение является верным.

Ранее ИА REGNUM сообщило: разработчики опровергли слухи о том, что в момент релиза в Halo Infinite не будет функции многопользовательской игры. Руководитель сообщества Halo Брайан Джаррард заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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