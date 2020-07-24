Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Компания Microsoft и студия 343 Industries опровергли слухи о том, что в момент релиза Halo Infinite не будет иметь функцию многопользовательской игры. Об этом 24 июля сообщил портал Comicbook.

Руководитель сообщества Halo Брайан Джаррард был немногословен, он написал в Twitter, что это неправда, и что поклонникам игры не стоит обращать внимания на эти слухи.

https://twitter.com/ske7ch/status/1286705927568023552

Ранее информацию о том, что в Halo Infinite не будет мультиплеера в момент запуска сообщил инсайдер BWW Media Group Брэд Самс. Он написал, что сведения ему передал один из его источников.

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