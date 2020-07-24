Москва, , 21:56 — REGNUM Вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной, заявил 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Вся вакцинация будет бесплатна», — сказал он.

По словам мэра, сроки начала кампании зависят от Минздрава РФ, а также от лицензирования и производства вакцины. Как только появится вакцина — москвичам начнут делать прививки.

По словам мэра, в 2020 году нужно усилить и вакцинацию против гриппа, чтобы в Москве «не наложились две эпидемии осенние».