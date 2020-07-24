Москва, , 21:40 — REGNUM Во время финала Кубка России по интерактивному футболу 2020 пройдёт шоу-матч, в котором будут участвовать киберспортмены и звёзды большого футбола. Об этом 24 июля ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта России.

Финальные мероприятия турнира пройдут 26 июля 2020 года в Москве, в комплексе Yota Arena. Проведение шоу-матча запланировано на 15:00 по московскому времени, в 16:00 пройдут финалы в дивизионах Xbox и PlayStation 4, а в 19:00 — матч за 3 место Кубка России. Проведение финального матча Кубка России и церемония награждения запланированы на 20:30.

В шоу-матче примут участие футболисты Алексей Смертин, Дмитрий Сычёв, Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, а также члены сборной России и клуба «Локомотив» Лина Якупова и Вероника Куропаткина.

Напомним, призовой фонд Кубка России по интерактивному футболу 2020 составляет 1 млн рублей, при этом 500 тыс. рублей получит победитель. Обладатель «серебра» получит 300 тыс. рублей, «бронзы» — 200 тыс. рублей.

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