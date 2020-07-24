Анкара, , 21:40 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 937 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его данным, всего в стране за период с начала эпидемии выявлено уже 224 252 инфицированных коронавирусом.

Министр также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 17 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 5580. Излечились и были выписаны из больниц 207 374 человека.

Напомним, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией. Посольство России в Анкаре опубликовало алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, разработанных властями Турции для прибывающих в страну иностранных туристов.

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