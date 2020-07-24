Лондон, , 21:35 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глобальная эпидемия коронавируса должна закончиться к середине 2021 года, 24 июля передает BBC.

«Это было очень, очень неприятно для человечества. Но я думаю, что к середине следующего года у нас всё будет хорошо» , — заявил Джонсон на пресс-конференции.

Однако Джонсон отметил, что британское правительство всё равно опасается второй волны COVID-19 и не торопится резко смягчать «коронавирусные» ограничения.

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