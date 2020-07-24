Москва, , 21:28 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 24 июля выявлено 1148 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Проверка температуры у военнослужащих Mil.ru

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1148 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны также информируют, что за прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели ещё 83 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 8463 человек.

Данных о динамике суточного прироста выявленных инфицированных в Вооружённых силах министерство в своих информационных бюллетенях не приводит.