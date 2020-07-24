Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Новая игра популярной франшизы Fable может получить элементы многопользовательской игры. Об этом 24 июля сообщил журнал DSOGaming со ссылкой на инсайдеров.

Ранее в сети появился слух о том, что новая Fable будет массовой онлайн-игрой (MMO), однако два известных отраслевых инсайдера (Klobrille и Jez в Twitter) опровергли их.

Klobrille, в частности, написал, что игра будет выполнена в жанре экшн-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймеров), однако он добавил, что Fable может получить онлайн-элементы, похожие на те, что присутствуют в автосимуляторе Forza Horizon 4.

Стоит отметить, что разработкой Fable занимается студия Playground Games. Эта компания создавала игру Forza Horizon 4 в сотрудничестве со студией Turn 10.

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