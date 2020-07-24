Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии. Об этом 24 июля сообщил журнал DSOGaming.

Для того, чтобы играть «без томозов», геймерам понадобится компьютер с процессором Intel Core i5−6600 (или AMD Ryzen 5 2500X), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 (или AMD Radeon R9 390X).

Для комфортной игры нужен будет ПК, оборудованный Intel Core i5−9600 (или AMD Ryzen 7 3700X) и 16 гигабайтами «оперативки». В случае, если геймеры будут играть с разрешением 1080p, им хватит видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX Vega 56. В случае 4K понадобятся NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT.

Стоит отметить, что разработчики ничего не сказали про возможную необходимость использования твердотельного накопителя (SSD) вместо жёстких дисков (HDD).

Ранее создатели The Medium опубликовали трейлер игры, в котором они показали, как главная героиня будет существовать одновременно в двух мирах: реальном и духовном. Ожидается, что The Medium выйдет в продажу примерно в то же время, что и консоль Xbox Series X.

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