Душанбе, , 20:13 — REGNUM В Таджикистане ввели новые ограничения в проведении праздничных мероприятий. В частности, они коснулись свадебных торжеств. Комитет по религии и регулированию традиций Таджикистана принял решение сократить максимально допустимое количество гостей на свадьбах. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «Спутник Таджикистан» со сcылкой на пресс-секретаря Комитета Афшина Мукима.

«Отныне свадьбы должны проходить в семейном кругу с участием наименьшего количества людей. Согласно новому порядку, максимальное количество участников свадебной церемонии не должно превышать 30−40 человек. В связи с этим комитет направил телеграмму в органы исполнительной власти областей, городов и районов республики», — цитирует издание слова представителя комитета.

Напомним, ранее таджикистанский штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции после введения запрета на организацию и участие в массовых мероприятиях разрешил играть свадьбы при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических условий и участии не более 100 человек.

Превышение допустимого числа приглашённых в Таджикистане грозит штрафом в размере от 5800 сомони (порядка 40 тыс. рублей).

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