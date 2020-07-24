Варшава, , 20:03 — REGNUM В Польше за прошедшие сутки зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом, сообщает 24 июля агентство РАР со ссылкой на польский минздрав.

Выявлено 458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым большим количеством с 17 июня.

Польский минздрав считает, что после долгого снижения показателей пандемии в стране вновь ускоряется распространение инфекции.

Правительство пока не планирует вводить новые ограничения, однако просит население носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта в Польше выявлено более 42 тыс. случаев заражения, из которых 1655 окончились летальным исходом

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