Приштина, , 20:25 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 24 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 494 образцов в крае было выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом. 109 человек были признаны излечившимися. Число активных случаев заражения в крае вновь стало возрастать.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 6680 случаев заражения коронавирусом. 164 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — за последние сутки. 3614 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2902 человека.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово выявили 181 новый случай заражения коронавирусом