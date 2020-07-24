Рим, , 19:56 — REGNUM В Италии за последние сутки зафиксировано 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 24 июля служба гражданской защиты страны.

Скорая помощь в Италии Russian.news.ru

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала эпидемии достигло 245 590 человек.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё пять пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 35 097.

Напомним, ранее на неделе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что стране удалось справиться с эпидемий коронавирусной инфекции.

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