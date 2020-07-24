Тирана, , 20:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 23 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 564 человек в стране было выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. При этом ещё 85 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Всего в Албании было выявлено 4570 случаев заражения коронавирусом. 2608 человек уже излечились от COVID-19. 128 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов.

Лечение проходят 1834 человека. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру и Влёру. На стационарном лечении находятся 124 человека, из них 21 проходит интенсивную терапию, а 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшимся от их услуг, и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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