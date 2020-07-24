Рейкьявик, , 19:45 — REGNUM Компания Ninja Theory выложила в сеть видео с пейзажами Исландии, которые вдохновили их на создание игры Senua’s Saga: Hellblade II. Ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале студии.

Разработчики сделали это в рамках серии The Dreadnought Diaries. В видео показано, как создатели игры путешествуют по различным местам Исландии, посещают достопримечательности и записывают различные звуки. За кадром рассказ ведёт режиссер Hellblade Тамим Антониадес.

Игра Senua’s Saga: Hellblade II выйдет на платформах Xbox и ПК. Игра разрабатывается на «движке» Unreal Engine 5. Ранее разработчики заявили, что она выведет франшизу «на новый, ранее невиданный уровень».

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