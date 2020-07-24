Чебоксары, 24 июля 2020, 19:44 — REGNUM В Чувашии управление Роспотребнадзора планирует внести предложение руководству республики о переходе на второй этап снятия ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания регионального оперативного штаба.
Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская отметила, что в республике «устойчиво снижается» число случаев заражения, в том числе с 20 июля ежесуточно регистрируется не более 50 новых случаев.
Региональные власти уточняет, что в настоящее время решение о переходе на второй этап снятия ограничений «пока не принято, однако это может произойти в ближайшее время».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 6440 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 42. Выздоровели 3485 человек, продолжают лечение 2094 пациента. Скончался 51 пациент с COVID-19.
Напомним, второй этап предполагает открытие магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. метров, а также ряда образовательных организаций.
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