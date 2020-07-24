Москва, , 19:31 — REGNUM Вместо введения нового налога на роботов их надо освободить от уже действующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил сооснователь и генеральный конструктор лаборатории инженерного дизайна «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов.

«Роботов надо не облагать налогом, а наоборот, поддерживать их внедрение для развития конкурентоспособности и повышения эффективности труда», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что роботы являются потенциальной угрозой низкоквалицифрованным рабочим местам, их производство, эксплуатация и обслуживание создают более высокотехнологичные рабочие места. Более того, повсеместная роботизация будет постепенно способствовать росту занятости людей в других секторах, что в целом компенсирует общую потерю рабочих мест.

«Конечно, в современном мире развитие технологий и искусственного интеллекта будет представлять риски разной степени для всех профессий. Но нужно видеть в роботах в первую очередь исполнительный механизм», — сказал Карфидов.

Эксперт указал, что в прошлом году консалтинговая компания McKinsey провела исследование и обнаружила, что наибольшему риску автоматизации подвергаются работники, наиболее уязвимые перед коронавирусной инфекцией. Речь идет о трех сферах: продажи и обслуживание клиентов, услуги общественного питания, а также строительство. Рабочие места в этих сферах будут трансформироваться в первую очередь, и люди вместо скучной рутинной работы станут выполнять более интересные задачи и перейдут к более активному межличностному взаимодействию.

«В то же время, если Минфин предложит ввести налог на иностранных роботов, то это может оказаться вполне полезной мерой, чтобы поддержать внедрение и развитие отечественных разработок», — заявил Карфидов.

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