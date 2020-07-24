Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Студия Rockstar Games объявила, что летом 2020 года игры Grand Theft Auto Online и Red Dead Online получат масштабные обновления. О этом 24 июля компания сообщила в своём официальном блоге.

Релиз обновления Red Dead Online запланирован на 28 июля 2020 года. Создатели игры написали, что в лижайшие месяцы они добавят в игру «тонны» новых функций и исправлений, о которых просили геймеры. Что касается обновления Grand Theft Auto Online, то разработчики сказали, что оно будет «самым большим» в истории игры и добавит в GTA Online новую локацию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Rockstar Games совместно с некой студией из Австралии разрабатывает игру топ-уровня для гарнитур виртуальной реальности. Инсайдеры отметили, что компания уже начала искать сотрудников для этого проекта.

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