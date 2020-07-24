Красногорск, , 19:21 — REGNUM В Московской области ремонт тротуара провели, не демонтировав старое покрытие — тротуарную плитку. Фотографии очевидцев опубликовала группа «Московский активист» в Facebook.

На снимках «ремонтируют» аккуратно уложенную тротуарную плитку без видимых изъянов, закатывая сверху слоем асфальта. Работы в момент фотографирования не завершены, сверху выравнивает поверхность каток.

Согласно опубликованным данным, события разворачиваются в посёлке Нахабино Красногорского городского округа возле станции МЦД.

https://www.facebook.com/activist.msk/photos/pcb.2792063534357247/2792067157690218/