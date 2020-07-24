Челябинск, , 19:15 — REGNUM В челябинском областном перинатальном центре будет создано 100 койко-мест для пациентов с COVID-19. Работы по перепрофилированию здания завершаются, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Уже закуплены необходимые медикаменты, оборудование, средства индивидуальной защиты. Кроме того, с учётом мер безопасности организована внутренняя логистика, а сотрудники переобучились и готовы к работе в новых условиях.

Глава минздрава Юрий Семёнов отмечает, что ковидные базы стараются разворачивать так, чтобы не пострадало общее оказание лечения. После окончания пандемии объект продезинфицируют и вернут к работе в плановом режиме.

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