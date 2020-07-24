Москва, , 18:56 — REGNUM Интеграция региональной системы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (САФАП) с базой ОСАГО технически не составляет особого труда. Об этом 24 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ООО «МВС ГРУП» Евгений Соболев.

По его словам, подобные меры потребуют лишь небольших доработок. Однако проблема заключается в том, что до сих пор отсутствуют единые протокол и правила интеграции со стороны ГИБДД или РСА.

«В настоящий момент ГИБДД и региональные администрации при развитии и коррекции мер повышения безопасности на дорогах опираются в первую очередь на данные о ДТП, которые привели к ранениям или жертвам. В распоряжении страховщиков имеются деперсонифицированные данные о мелких происшествиях, где нет пострадавших. При наличии информации о датах, времени и обстоятельствах таких ДТП мы могли бы предоставлять эффективные прогнозы возникновения аварийно опасных участков и очагов ДТП, и просто не дать ситуации развиться до момента, когда в аварии погибнут люди. Возможность регионам получать и анализировать такие данные также следует предусмотреть в ходе предстоящей интеграции, либо договориться об их получении от РСА иным способом», — сказал Соболев.

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