Челябинск, , 18:45 — REGNUM В Челябинской области на всей территории объявлен режим ЧС. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Данная мера регионального характера действует с 8:00 по местному времени 24 июля. Она касается 20 муниципалитетов. Сейчас там предстоит оценить размер ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, засуха произошла в первой половине июля. Вплоть до 20-го в регионе две недели стояла аномальная жара. В результате, по предварительным данным, зерновых удастся убрать лишь 0% от плана.