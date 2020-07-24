Москва, , 18:45 — REGNUM Региональные системы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (САФАП) можно легко объединить с другими системами наблюдения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО».

Балансодержателями региональных САФАП являются региональные и областные администрации. Именно в этих системах работают сотрудники ГИБДД, которые рассматривают материалы, и выносят постановления, отметили в пресс-службе.

«Доработать их и обеспечить интеграцию с любой внешней системой не является большой проблемой — но только при наличии единых протоколов и правил подключения со стороны ГИБДД или РСА. Именно их сейчас не хватает. Как только они будут сформулированы и утверждены — региональные компании — разработчики САФАПов, обеспечат интеграцию в течение нескольких недель», — сказали в ассоциации.

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