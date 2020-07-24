Анкара, , 18:25 — REGNUM Посольство России в Анкаре опубликовало алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, разработанных властями Турции для прибывающих в страну иностранных туристов. Соответствующая запись размещена 24 июля на странице посольства в Facebook.

На пляже в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В частности, во время полёта пассажирам потребуется заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, а также данные о симптомах и контакты для связи.

«В случае выявления в самолёте лица с подозрением на COVID-19 внутри самолёта будут проводиться необходимые процедуры», — говорится в сообщении.

В терминале аэропорта ещё до прохождения паспортного контроля всем пассажирам будут измерять температуру. Пассажир с подозрением на симптомы COVID-19 может быть помещён в карантин и направлен в госпиталь для обследования.

Предполагается, что в случае установления у пассажира диагноза COVID-19 информация о контактировавших с ним в самолёте лицах в соответствии с заполненными информационными формами будет в кратчайшие сроки передана в управление здравоохранения.

Как уточнили в посольстве, в категорию контактировавших с больным пассажиров будут попадать «лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него».

Пассажиры, определённые как контактировавшие с больным в самолёте, также будут помещаться в 14-дневный карантин, в их отношении будут применяться действующие на текущий момент карантинные и изоляционные процедуры.

«В случае отсутствия случаев заболевания COVID-19 при прилёте лица смогут покинуть аэропорт с соблюдением определённых правил», — отметили в посольстве.

Сообщается также, что тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться справка о проведённом тестировании.

Между тем в посольстве призвали учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты.

«Ношение медицинских масок остаётся обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия с 1 августа открывает международные авиарейсы в Турцию, а также в Великобританию и Танзанию.

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