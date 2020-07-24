Токио, , 17:58 — REGNUM Phantasy Star Online 2: New Genesis станет совершенно новой игрой на новом «движке». Об этом 24 июля сообщил журнал PC Gamer.

Редакция издания пришла к такому выводу после просмотра трейлера, который был опубликован 24 июля 2020 года на YouTube-канале Phantasy Star Online 2 — North America. Она отметила, что компания SEGA таким образом ответила на вопросы, которые появились у геймеров после показа первого трейлера в эфире онлайн-трансляции Xbox Series X Games Showcase.

Многие поклонники игры не поняли, будет ли Phantasy Star Online 2 чем-то вроде допонения или станет «капитальным ремонтом». Текст в трейлере рассказал, что действие новой игры будет происходит тысячу лет спустя после событий оригинальной Phantasy Star Online.

Phantasy Star Online 2: New Genesis будет бесплатной онлайн-игрой, на новом «движке». SEGA пообещала фанатам улучшенный геймплей (игровой процесс), новую систему боя, новый врагов и новый открытый мир.

Релиз Phantasy Star Online 2 в Японии состоялся в 2012 году. В мае 2020 года были запущены серверы ПК-версии игры в США.

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