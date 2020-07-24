Нижний Новгород, , 17:53 — REGNUM В Нижегородской области разрешили возобновить тренировки детско-юношеских спортивных команд. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

Так, можно возобновить тренировки с ограничением по числу участников: в закрытых помещениях могут тренироваться не более трёх человек в группе, на отктрытом воздухе — не более семи.

«Задача максимум — прийти к компромиссу по поводу открытия спортивных залов, кинотеатров, развлекательных центров. Главное в этой работе — последовательность. Самое плохое — открыть и снова закрыть», — отметил губернатор и призвал предпринимателей ещё немного потерпеть.

Как сообщало ИА REGNUM, такжеНикитин внес изменения в указ, которые касаются листов нетрудоспособности для граждан из групп риска, в частности, жителей региона старше 65 лет. Так, пожилые нижегородцы вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года.

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