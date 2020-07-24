Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые касаются листов нетрудоспособности для граждан из групп риска, в частности, жителей региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, пожилые нижегородцы вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Кроме того, теперь разрешается работа открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе, расположенных в парках, при условии реализации продуктов питания и напитков в промышленной упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 24 июля выявили 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 22 623 случая заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели до настоящего момента 17 285 нижегородцев, таким образом, более 76,4% от общего числа граждан с подтвержденным заражением коронавирусом уже выздоровели.

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