Белгород, , 17:41 — REGNUM 26 врачей и фельдшеров начнут работу в сёлах Рязанской области в 2020 году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты получат увеличенное материальное поощрение, сообщили 24 июля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В медицинских организациях в районах области ожидают приезда 16 врачей и 10 фельдшеров. С 2020 года увеличены подъёмные средства для медиков: врачи получат по 1,5 млн рублей, фельдшеры — по 750 тысяч рублей. В минздраве подчеркнули, что для достижения практически полной укомплектованности врачами и медсёстрами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в регионе также продолжают практику целевых наборов. Так, в Рязанском государственном медицинском университета им. академика И.П. Павлова сейчас обучаются более 400 таких студентов и 60 ординаторов.

В 2019 году в сёла переехали девять врачей и семь фельдшеров, которым выплатили по одному миллиону и 500 тысяч рублей соответственно.