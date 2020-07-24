Белгород, , 17:24 — REGNUM Пациент с подтверждённым положительным результатом теста на коронавирус скончался в Белгороде. Это 50-й летальный исход, зарегистрированный в Белгородской области с начала пандемии, сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.

Скончался 67-летний житель Шебекино. Он проходил лечение в городской больнице №2 Белгорода. Всего по данным оперативного штаба в стационарах находятся 334 пациента, восемь из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

С начала пандемии выздоровели 4653 человек, скончались 50 граждан.