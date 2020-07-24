Курган, , 16:58 — REGNUM В Курганской области за 23 июля было подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщает оперштаб Зауралья.

Из них 23 в Кургане, а остальные — в некоторых других территориях региона. С начала пандемии в области обнаружили 2017 заболевших COVID-19.

За сутки были выписаны 75 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1008 граждан, а сняты с него 20 868 человек.

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