Душанбе, , 16:51 — REGNUM О том, почему пандемия коронавируса нового типа в Таджикистане «не стала столь трагичной, как в других странах» рассказал директор центра стратегических исследований (ЦСИ) Таджикистана Хуршед Зиёи.

По его словам, в результате исследований, специалисты ЦСИ пришли к выводу, что не столь высокая смертность среди пациентов с коронавирусом объясняется своевременными мерами руководства страны и соблюдение мер предосторожности самими гражданами.

Кроме того, отметил Зиёи, есть и третья причина — природа:

«Ультрафиолет нашего солнца может уничтожить все виды вирусов. Часто спрашивают, если дело в солнце, почему в Саудовской Аравии не смогли уничтожить вирус? Я там три года работал переводчиком, и могу сказать, что их небо постоянно в пыли, что препятствует распространению ультрафиолета. Коронавирус уничтожает не тепло, а именно ультрафиолет».

Напомним, по состоянию на вечер 23 июля 2020 года официально коронавирус SARS-CoV-2 в Таджикистане подтверждён у 7 060 человек. 5 793 человека признаны излечившимися, зарегистрировано 58 летальных исходов.