Тавда, Свердловская область, , 16:43 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Тавдинском городском округе Свердловской области контролируемая, и объективные данные для того, чтобы говорить о резко накалившейся обстановке, сегодня отсутствуют. По информации Тавдинской ЦРБ, с начала пандемии по Тавдинскому городскому округу и Таборинскому муниципальному району, где работает филиал больницы, зарегистрировано 95 случаев заболевания COVID-19.

В медучреждении изначально было развернуто 18 коек для больных пневмониями и COVID-19 с легкой формой протекания болезни. Сегодня помощь в стационаре получают 7 больных новой коронавирусной инфекцией. А также 6 человек с пневмонией, которые ждут результата теста. По решению Минздрава от 16 июля в медучреждении создан резерв инфекционных коек — их число доведено до 60. Медицинское учреждение, по данным администрации больницы, полностью обеспечено необходимыми лекарствами и расходными материалами. Больных со среднетяжелым и тяжелым протеканием болезни, согласно утвержденной Минздравом схеме маршрутизации, госпитализируют в Ирбит.

Амбулаторно лечение проходит 48 человек с подтверждённым диагнозом. Всего под наблюдением в настоящее время находится 135 человек — контактных и приезжих. Среди медицинских работников за весь период пандемии зарегистрировано 18 случаев заболевания. Все они болели в бессимптомной или легкой форме. 15 сотрудников на сегодняшний день полностью выздоровели, получив два отрицательных теста. Что касается потенциально не выявленных случаев болезни, то для любого инфекционного заболевания характерно, что на 1 выявленный случай, по данным эпидемиологов, приходится от 5 до 10 не выявленных.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Тавлы Виктор Лачимов выступил с видеообращением к землячкам. Он призвал горожан носить маски и пообещал рейды по местам, которых обязательно соблюдение масочного режима. Также руководитель предположил, что в городском округе есть люди, которые болеют COVID-19, но не находятся под контролем санитарных властей и медиков.

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